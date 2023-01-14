Мир 14 января 2023, 15:26 Турция призвала учитывать интересы России в переговорах о мире на Украине Представитель президента Турции Калын призвал учитывать интересы России по Украине РИА «Новости»

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Любой мирный план по украинскому конфликту будет обречен на провал, если в нем не станут учитывать интересы России, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, в таких переговорах должны участвовать делегаты от США и Европы, сообщил ТАСС.

Представитель Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что при продолжении кризиса европейские страны устанут от конфликта на Украине и прекратят ее поддержку. По его словам, мировое сообщество не торопится создать приемлемые условия для организации мирных переговоров России и Украины.

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«Любой мирный план, который не будет включать Россию, не будет успешен, обернется провалом», — подчеркнул представитель турецкого лидера.

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Калын добавил, что сейчас в мире настроены на продолжение конфликта. По его словам, сложившаяся ситуация не располагает к обсуждению мирного соглашения по Украине.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страна готова к достижению целей спецоперации мирным путем. Если достичь этого не получится, РФ готова к продолжению боевых действий, добавил он.