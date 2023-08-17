17 августа 2023, 23:17
Турция призвала Россию избегать эскалации в Черном море
Турция предупредила Россию о росте напряженности в Черном море
Представители турецких властей связались с Москвой после ситуации с досмотром российскими военными сухогруза «Сукра Окан». Турция предупредила Россию о риске роста напряженности в Черном море и призвала избегать подобных инцидентов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море», — сообщили представители центра.
Реклама
При этом в администрации Эрдогана отметили, что проверка сухогруза произошла не во внутренних турецких водах, а в международных.
Корабль Черноморского флота «Василий Быков» 13 августа принудительно остановил в юго-западной части Черного моря сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.
Военные потребовали от капитана остановить корабль для досмотра, но тот проигнорировал обращение. Тогда с российского корабля открыли предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия.
После радиопереговоров судно «Сукра Окан» остановилось, российские военные высадились и осмотрели его.
Черное море
Турция
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
зерновая сделка
Реклама
Реклама