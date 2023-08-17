Мир 17 августа 2023, 23:17 Турция призвала Россию избегать эскалации в Черном море Турция предупредила Россию о росте напряженности в Черном море РИА «Новости»

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Представители турецких властей связались с Москвой после ситуации с досмотром российскими военными сухогруза «Сукра Окан». Турция предупредила Россию о риске роста напряженности в Черном море и призвала избегать подобных инцидентов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море», — сообщили представители центра.

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При этом в администрации Эрдогана отметили, что проверка сухогруза произошла не во внутренних турецких водах, а в международных.

Корабль Черноморского флота «Василий Быков» 13 августа принудительно остановил в юго-западной части Черного моря сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.

Военные потребовали от капитана остановить корабль для досмотра, но тот проигнорировал обращение. Тогда с российского корабля открыли предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия.

После радиопереговоров судно «Сукра Окан» остановилось, российские военные высадились и осмотрели его.