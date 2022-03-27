Турция призвала не сжигать мосты для диалога с Россией

Важно сохранять диалог с Россией, все аргументы страны по вопросам безопасности должны быть услышаны. Об этом заявил представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын, передало РИА «Новости».

Советник Реджепа Тайипа Эрдогана выразил уверенность, что Турции и другим странам важно сохранять диалог с Россией в интересах урегулирования украинского кризиса.

«Российские аргументы должны быть услышаны. Если все сожгут все мосты с Россией, то как можно будет наладить диалог в таком случае?» — сказал Калын, выступая на форуме в Дохе.

Представитель Эрдогана также сообщил, что в ближайшие дни турецкий президент планирует провести с российским лидером Владимиром Путиным разговор по украинскому вопросу.

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал сообщения СМИ, что власти США предложили туркам передать их купленные у России зенитные ракетные системы С-400 украинским войскам. Чавушоглу заявил, что такой вопрос не ставили на повестку. Перед этим Эрдоган заявил, что эти приобретенные ЗРК являются собственностью Турции и этот вопрос закрыт.