Турция приравняла детскую книжку о сильных женщинах к порно

Несмотря на многомиллионные продажи в разных странах, правительство Турции, причислило книгу к порно, так как она может оказывать «негативное влияние» на детей. В России сборник историй выходит с пометкой «6+», но, увидев название «Сказки на ночь для юных бунтарок» и «18+» на обложке, можно действительно подумать о пикантном содержании.

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На прошлой неделе турецкое правительство заявило, что «некоторые истории в книге могут иметь пагубное влияние на умы людей в возрасте до 18 лет». Сборник решили убрать с полок магазинов и продавать только взрослым людям.

Одна из авторов книги, Франческа Кавальо, заявила, что была очень огорчена таким решением.

«Девочки заслуживают того, чтобы расти в окружении женских образцов для подражания. Они заслуживают того, чтобы расти, думая, что они могут стать кем угодно. Когда правительство напугано детской книгой, пропагандирующей равенство, это означает, что пропаганда этих сообщений с помощью детской литературы может иметь и оказывает влияние, и это заставляет меня продолжать борьбу каждый день», — рассказала она.

«Сказки на ночь для юных бунтарок» переведены на 47 языков и продаются по всему миру. В книге собраны истории 100 знаменитых и успешных женщин, которые не побоялись изменить свою жизнь. Например, в ней можно найти информацию про Клеопатру, Анну Политковскую и других.