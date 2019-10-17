  • Турция приостановит военную операцию в Сирии на 120 часов

    17 октября 2019, 20:43

    Дамир Матюхин

    США и Турция договорились о временном прекращении огня в Сирии. Об этом заявил американский вице-президент Майк Пенс. Срок, о котором договорились участники обсуждения, составит 120 часов. Об этом сообщил телеканал Fox News.
    Турция приостановит военную операцию в Сирии на 120 часов

    «Турция приостановит операцию „Источник мира“, чтобы позволить силам YPG отойти в безопасную зону в течение 120 часов. Все действия в рамках операции „Источника мира“ будут приостановлены, а сама операция полностью остановлена вплоть до полного завершения отвода курдских сил», — заявил вице-президент США.

    После отвода курдских военных Турция окончательно завершит военную операцию в Сирии. Пенс отметил, что доволен переговорами и подчеркнул, что новых санкций против Турции из-за операций в Сирии США вводить не будут, а действующие сейчас ограничения могут снять.

    На договоренность о временном прекращении огня на севере Сирии отреагировал президент США Дональд Трамп.

    «Отличные новости из Турции <...> Миллионы жизней будут спасены», — написал американский лидер.

    Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. На международной арене Анкара представила свои действия как попытку окончательно решить вопрос с радикальными исламистами и курдскими боевиками. Основная цель Турции — создать около своих границ буферную зону, куда отправить сирийских беженцев со своей территории.

    Ранее президент Сирии Башар Асад назвал действия Турции нападением на свою страну и пообещал, что Дамаск всегда будет защищать свои регионы. Он напомнил, что Сирия уже неоднократно отвечала на агрессию соседнего государства.