Турция приостановит военную операцию в Сирии на 120 часов

«Турция приостановит операцию „Источник мира“, чтобы позволить силам YPG отойти в безопасную зону в течение 120 часов. Все действия в рамках операции „Источника мира“ будут приостановлены, а сама операция полностью остановлена вплоть до полного завершения отвода курдских сил», — заявил вице-президент США.

После отвода курдских военных Турция окончательно завершит военную операцию в Сирии. Пенс отметил, что доволен переговорами и подчеркнул, что новых санкций против Турции из-за операций в Сирии США вводить не будут, а действующие сейчас ограничения могут снять.

На договоренность о временном прекращении огня на севере Сирии отреагировал президент США Дональд Трамп.

«Отличные новости из Турции <...> Миллионы жизней будут спасены», — написал американский лидер.

Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. На международной арене Анкара представила свои действия как попытку окончательно решить вопрос с радикальными исламистами и курдскими боевиками. Основная цель Турции — создать около своих границ буферную зону, куда отправить сирийских беженцев со своей территории.

Ранее президент Сирии Башар Асад назвал действия Турции нападением на свою страну и пообещал, что Дамаск всегда будет защищать свои регионы. Он напомнил, что Сирия уже неоднократно отвечала на агрессию соседнего государства.