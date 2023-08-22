Мир 22 августа 2023, 07:44 Турция приложит больше усилий для возобновления зерновой сделки — СМИ ТАСС: Турция продолжает говорить с ООН и Западом о возобновлении зерновой сделки РИА «Новости»

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Турецкие власти намерена предпринять еще больше усилий, для того чтобы возобновить зерновую сделку с учетом ожидания всех сторон. Турция по-прежнему находится в контакте с ООН и западными странами по данной теме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре.

«В ближайшее время Турция приложит больше усилий для возобновления работы зернового коридора на справедливых условиях, которые будут соответствовать ожиданиям всех сторон, включая РФ. Для этого Анкара продолжает контакты с ООН и странами Запада», — сказал собеседник агентства.

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Россия, Украина, ООН и Турция заключили зерновую сделку в июле 2022 года. Речь шла о вывозе зерна с украинской территории и экспорте российской сельхозпродукции. Соглашение несколько раз продляли.

Однако Россия в июле 2023-го не стала продлять сделку. Она заявила, что ее требования не выполняются. Ранее в августе СМИ сообщали, что Турция, РФ и Катар могут подписать новое соглашение, которое заменит зерновую сделку.