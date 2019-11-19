Турция пригрозила возобновлением операции «Источник мира»
Асад предложил курдам вместе бороться против ТурцииПодробнее
Об этом он заявил на заседании Комитета по планированию и бюджету парламента Турции.
«США и Россия не сделали необходимые шаги [в рамках достигнутых с Анкарой договоренностей]. Если территории не будут очищены [от курдских формирований], то мы вновь начнем операцию», — цитирует его Анатолийское агентство.
Чавушоглу подчеркнул, что курдские формирования «Силы народно самообороны» (СНС) до сих пор не отведены от турецко-сирийской границы и Анкара «должна непременно избавиться от угрозы терроризма».
«Выполнили ли они [США и Россия] все, что необходимо было выполнить согласно договоренностям? Нет, до сих пор не выполнили, но они должны это сделать», — сказал Чавушоглу.
Военную операцию «Источник мира» Турция начала на севере Сирии 9 октября. Анкара настаивает на создании в том районе буферной зоны, куда вернутся сирийские беженцы. Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что еще одной целью операции является борьба с террористами.
Анкара и Вашингтон 17 октября заключили соглашение о приостановке военных действий против курдских формирований. Позднее, в Сочи президент РФ Владимир Путин и Эрдоган подписали меморандум из десяти пунктов по ситуации в Сирии.