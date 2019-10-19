Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

Эрдоган обсудит с Путиным переброску сирийских войск на границу с Турцией Подробнее

Договоренность о прерывании на 120 часов турецкой военной операцией была достигнута с США 17 октября. Анкара намерена самостоятельно контролировать буферную зону в 30 километров на сирийско-турецкой границе. США должны вывести курдские формирования.

«В настоящее время мы приостановили операцию на пять дней. За это время террористы должны быть выведены из безопасной зоны и сдать тяжелое вооружение, должны быть уничтожены их укрепления, позиции. Если этого не произойдет, то операция возобновится. К этому наши войска полностью готовы», — заявил Акар.

Операция «Источник мира» началась на севере Сирии 9 октября. Она направлена против «Исламского государства»* и Рабочей партии Курдистана (партия запрещена в Турции). Анкара с воздуха ударила по нескольким сирийским городам, в том числе по Рас эль-Айн. Этот город был взят под контроль во время наземной части операции 12 октября. На следующий день турки стали контролировать Телль-Абъяд.

Власти Сирии против политики Турции на севере страны. Они называют ее оккупационной. Москва считает, что Турция не должна совершать действия, которые могут помешать урегулированию сирийского конфликта, который продолжается уже восемь лет.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории России