Турция пригрозила США закрытием авиабаз из-за санкций

Американские санкции из-за покупки Турцией российских систем ПВО С-400 могут привести к ответным мерам. В частности, Анкара может закрыть для военных США авиабазы Инджирлик и Кюреджик.

«Мы оценим самый плохой сценарий и примем решение. Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик и Кюреджик», — заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире канала A haber.

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Он также добавил, что в случае отмены поставок американских истребителей F-35 Анкара будет рассматривать альтернативу в виде российской техники.

По словам главы МИД, Турция получает отказы от Штатов на все свои предложения. Он также подчеркнул, что Вашингтону следует понимать, что нельзя ни о чем договориться, если настаиваешь только на своем.

«Если США будут относиться положительно, то мы ответим тем же. Но если мы не сможем купить F-35, значит, будем искать альтернативу. Это может быть и российский рынок, и любой другой», — сказал Чавушоглу.

В сентябре 2017 года Турция подписала договор с Россией о поставках четырех дивизионов С-400 «Триумф». Системы ПВО начали доставлять в июле 2019 года. США выступили против сотрудничества двух стран и пригрозили Турции перестать продавать ей свои истребители F-35, если та не откажется от контракта.