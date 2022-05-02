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    02 мая 2022, 02:23

    Турция пригрозила ответить на «малейшее нападение» на члена НАТО

    Глава МИД Чавушоглу: Турция ответит на малейшее нападение на члена НАТО

    Дарья Бунякова

    Турецкая сторона ответит на «малейшее нападение» на кого-нибудь из членов Североатлантического альянса. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

    Турция пригрозила ответить на «малейшее нападение» на члена НАТО

    По словам турецкого министра, страны НАТО не намерены влезать в конфликт на Украине. При этом альянс готов ответить в случае необходимости.

    «Если будет хоть малейшее нападение на любого союзника, мы ответим надлежащим образом», — предупредил Чавушоглу. Цитату привела газета Sabah.

    Также он отметил, что единственной целью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана является прекращение боевых действий. Лидер страны хочет свести украинского и российского президента вместе.

    Ранее Чавушоглу говорил, что президент Бразилии Жаир Болсонару готов приехать в Россию вместе с лидерами других стран, в том числе и с Эрдоганом. Министр иностранных дел Турции пообещал, что власти страны изучат это предложение.

    В конце апреля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой. Стороны обсудили гуманитарной ситуации на Украине и в Донбассе.