Турция пригрозила ответить на «малейшее нападение» на члена НАТО

Турецкая сторона ответит на «малейшее нападение» на кого-нибудь из членов Североатлантического альянса. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

По словам турецкого министра, страны НАТО не намерены влезать в конфликт на Украине. При этом альянс готов ответить в случае необходимости.

«Если будет хоть малейшее нападение на любого союзника, мы ответим надлежащим образом», — предупредил Чавушоглу. Цитату привела газета Sabah.

Также он отметил, что единственной целью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана является прекращение боевых действий. Лидер страны хочет свести украинского и российского президента вместе.

Ранее Чавушоглу говорил, что президент Бразилии Жаир Болсонару готов приехать в Россию вместе с лидерами других стран, в том числе и с Эрдоганом. Министр иностранных дел Турции пообещал, что власти страны изучат это предложение.

В конце апреля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой. Стороны обсудили гуманитарной ситуации на Украине и в Донбассе.