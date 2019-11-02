Турция пригрозила Европе отпустить пленных террористов

Глава внутреннего турецкого ведомства также назвал отношение европейских стран к пленным боевикам неприемлемым и безответственным.

Меморандум РФ и Турции по Сирии спас от атак курдских боевиков — Джабаров Подробнее

Сулейман Сойлу подчеркнул, что Турция не собирается держать всех террористов у себя, и пригрозил отправить их «домой». «Мы не отель для террористов из ИГ*», — сообщил журналистам министр.

Ранее в СМИ сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что ИГ* не возродится после турецкой операции «Источник мира» в Сирии, а пленные террористы не будут выпущены из тюрем.

На прошлой неделе между Россией и Турцией был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов, предусматривающих порядок вывода курдских формирований на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Вывод курдов досрочно начался во вторник 29 октября.

* Запрещенная в России террористическая организация.