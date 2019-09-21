  • Турция приготовилась к военной операции в Сирии

    21 сентября 2019, 17:02

    Алена Макаренко

    Турция завершила подготовку к возможной операции в Сирии, на востоке от Евфрата. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило РИА «Новости».
    Турция приготовилась к военной операции в Сирии

    «Мы завершили подготовку [к возможной операции] вдоль нашей границы. Мы не хотим противостояния с США [в Сирии], но мы не можем игнорировать ту поддержку, которую они оказывали террористическим организациям», — сказал он.

    Эрдоган напомнил президенту США Дональду Трампу о тысячах грузовиков с оружием, которые Вашингтон направил в Сирию. Турция за деньги не могла приобрести это оружие, а террористические группировки получили его бесплатно.

    Сирию почти очистили от террористической организации «Исламское государство»*, отметил глава Турции. Теперь Штаты выдумали новую организацию — «Сирийские демократические силы».

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    «На самом деле это трюк, она ничем не отличается от YPG („Силы самообороны сирийских курдов“). В ее состав входят несколько террористических организаций», — заявил Эрдоган.

    По его словам, Анкара не собирается закрывать глаза на поддержку США террористов YPG/РПK (Рабочей партии Курдистана), написала «Газета.ru».

    Ранее военные Турции и США договорились организовать в Сирии Центр совместных операций. Они хотят создать на севере страны буферную зону, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Эта территория превратилась бы в защитный пояс для турецкой границы.

    Дамаск обвинил Турцию и США в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Сирии.

    Анкара готова в течение двух недель начать операцию на северо-востоке Сирии, если совместно с США там не будут приняты конкретные меры по созданию зоны безопасности.

    *«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в РФ и других странах мира.