Мир 09 марта 2023, 16:07 Турция прекратила транзит санкционных товаров в Россию — СМИ «Коммерсантъ FM»: таможня Турции заблокировала транзит санкционных грузов в Россию РИА «Новости»

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В Россию внезапно перестали поступать санкционные грузы, поставляемые через Турцию, сообщил Telegram-канал «Коммерсантъ FM». По данным издания, таможенная служба республики перестала пропускать товары, блокируя их оформление. Некоторые участники рынка связали это с недавним визитом в страну госсекретаря США Энтони Блинкена.

Из-за отказа транзита санкционных грузов представителям отрасли пришлось экстренно искать другие маршруты. С проблемами столкнулись те, кто заказывал товары через параллельный импорт.

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По словам гендиректора компании «Оптималог» Георгия Властопуло, первые сообщения об отмене поставок начали поступать 8 марта. Вечером того же дня участники рынка начали получать письма, что турецкие таможенники перестали оформлять санкционные товары.

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«Сказали, что причина в том, что транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию», — рассказал он.

Коммерческий директор компании Transasia Logistics Валерия Савенкова отметила, что не ждет официальных писем от представителей турецких властей. Собеседница издания уточнила, что в этом случае республика бы официально подтвердила участие в поставках санкционной продукции.

Днем 7 марта президент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом. Глава государства высказался о введенных против России санкциях. По его словам, они дали толчок для укрепления российского суверенитета, сообщили «Известия».

Ранее США расширили санкции против России. Власти Штатов запретили ввозить в РФ ряд бытовой техники и электроники, включая смартфоны дороже 300 долларов.