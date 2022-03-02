Турция предупредила о возможном переносе переговоров между Россией и Украиной

Возможен перенос переговоров между Россией и Украиной на день или два, сообщил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

Свое заявление он сделал в эфире телеканала CNN Turk, сообщило РИА «Новости».

Российская и украинская стороны, по словам Калына, вряд ли смогут встретиться 2 марта.

«Есть технические вещи. Они разговаривали друг с другом. Вероятно, это может быть отложено на день или два», — отметил представитель турецкого лидера. Страна, как добавил Калын, находится в контакте с переговорными группами.

Переговоры он назвал непростыми. По словам Калына, у России «нереальные требования» — среди них разоружение Украины и признание Крыма.

Первый раунд переговоров представителей Москвы и Киева о ситуации на Украине прошел 28 февраля в Белоруссии. Переговоры длились около пяти часов. Следующая встреча, как прогнозировалось, должна состояться в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Глава российской делегации и советник президента Владимир Мединский доложил президенту страны Владимиру Путину о ходе переговоров с Украиной.