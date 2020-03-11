Турция предупредила Дамаск о последствиях при нарушении перемирия
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что официальному Дамаску стоит приготовиться к «мощному удару» в Идлибе. Такие последствия ожидаются при нарушении условий перемирия. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации «Царьграда», турецкие власти готовы к более мощному удару, чтобы ответить на продолжающиеся нарушения перемирия в Идлибе.
Соответствующее заявление Эрдоган сделал во время выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
«Население Идлиба впервые вздохнуло свободно. Но уже начались нарушения перемирия. Мы ожидаем от России, что она будет сдерживать поползновения режима. Но если слово не будет сдержано, то мы не отступим и нанесем удар», — заявил он.
Ранее стало известно, что доклады Турции об уроне в Сирии «не соответствуют действительности».