Турция предупредила Дамаск о последствиях при нарушении перемирия

По информации «Царьграда», турецкие власти готовы к более мощному удару, чтобы ответить на продолжающиеся нарушения перемирия в Идлибе.

Соответствующее заявление Эрдоган сделал во время выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

«Население Идлиба впервые вздохнуло свободно. Но уже начались нарушения перемирия. Мы ожидаем от России, что она будет сдерживать поползновения режима. Но если слово не будет сдержано, то мы не отступим и нанесем удар», — заявил он.

Ранее стало известно, что доклады Турции об уроне в Сирии «не соответствуют действительности».