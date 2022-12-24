Мир 24 декабря 2022, 19:08 Турция предрекла продолжение кризиса на Украине из-за вмешательства США и ЕС Глава Минобороны Турции Акар заявил, что конфликт на Украине продолжится в 2023 году РИА «Новости»

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Конфликт на Украине продолжится в 2023 году, так как Запад продолжает поддерживать киевские власти. Такое заявление сделал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщил ТАСС.

«Похоже, эта война не завершится легко. Поддержка США, Европы и Запада продолжается», — отметил Хулуси Акар.

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По словам главы ведомства, США и ЕС продолжают готовить украинских военных, поставляют вооружение и выделяют транши. Он также обратил внимание на заявления России по поводу урегулирования конфликта.

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Министр отметил, что все факторы свидетельствуют о продолжении кризиса на Украине в следующем году, несмотря на добрые намерения турецкой стороны и ее пожелания по установлению режима прекращения огня в зоне соприкосновения.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал аналогичный вывод. Он заявил, что мир на Украине зависит от позиции властей США.