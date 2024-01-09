Мир 09 января 2024, 08:22 Турция предложит России возобновить переговоры с Украиной — СМИ РИА «Новости»: Турция в 2024 году предложит возобновить стамбульские переговоры РИА «Новости»

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Урегулирование конфликта на Украине является одной из приоритетных задач Турции, поэтому страна в 2024 году может предложить возобновить стамбульские переговоры. Об этом РИА «Новости» заявил дипломатический источник в Анкаре.

Собеседник агентства подчеркнул, что турецкая сторона будет подавать России и Украине сигналы о своей готовности стать посредником в переговорах.

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«Устами господина президента [Реджепа Тайипа Эрдогана] неоднократно заявлялось о готовности Турции оказать любое посредничество, вплоть до возобновления стамбульских мирных переговоров и встречи лидеров», — отметил дипломатический источник издания.

Он добавил, что турецкий лидер провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и повторил ему тезис о готовности Анкары стать посредником в урегулировании ситуации.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что страну не склоняют к переговорам с Россией. По его словам, союзники «не осмелились» предложить Украине вариант заморозки конфликта.