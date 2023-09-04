Мир 04 сентября 2023, 09:56 Турция предложит России посредничество в украинском конфликте — СМИ Milliyet: лидер Турции Эрдоган предложит Путину посредничество по Украине РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит российскому лидеру Владимиру Путину посредничество в урегулировании конфликта на Украине. Об этом написало издание Milliyet, сославшись на источники.

По их информации, во время переговоров в Сочи Эрдоган «подчеркнет важность установления прочного мира и стабильности» на Украине и заявит, что готов оказать «всяческую поддержку» для достижения этих целей, в том числе организовать прямые переговоры.

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Кроме того, источники издания отметили, что «есть надежда» на возвращение России к зерновой сделке.

Встреча Эрдогана с Путиным состоится сегодня в середине дня. Зерновое соглашение (в частности новые условия, которые предложила ООН при участии Турции) станет ее центральной темой. Помимо этого, возможно, лидеры двух стран обсудят поставки российского природного газа в Европу через Турцию. По итогам переговоров президент Турции проведет совещание с правительством.