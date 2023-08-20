Мир 20 августа 2023, 12:01 Турция предложила ООН возобновить переговоры по зерновой сделке Sabah: переговоры о реанимации зерновой сделки стартовали между Турцией и ООН РИА «Новости»

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Турция начала переговоры с ООН о возобновлении экспорта украинского зерна через Черное море. Власти страны предложили варианты восстановления зернового соглашения, одним из них назвали встречу в Стамбуле России и Украины. Об этом сообщило турецкое издание Sabah.

Турция указала, что альтернативные маршруты экспорта зерна являются менее безопасными и эффективными. Их использование может привести к росту напряженности в регионе.

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Власти страны продолжили настаивать на том, что зерновую сделку необходимо возобновить до начала сбора урожая на Украине и в России. Это снизит риск увеличения стоимости зерна, а также позволит поставлять максимальное количество сельхозпродукции в бедные страны Африки.

Кроме того, руководство Турции указало на важность продления зернового соглашения минимум на один-два года, а не на несколько месяцев, как это было с момента заключения 22 июля 2022 года стамбульских договоренностей.

Ранее издание Bild сообщало, что Россия, Турция и Катар начали готовиться к подписанию новой сделки, которая заменит прежнее зерновое соглашение. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан также обсудят три возможных сценария возобновления экспорта зерна.