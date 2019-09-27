Турция предложила купить у США Patriot наравне с С-400

По словам Эрдогана, нельзя сказать, что вопрос участия Турции в программе создания американских истребителей F-35 полностью решен, однако Анкара предложила Вашингтону купить у него Patriot наравне с С-400. В ответ Трамп заметил, что этот вопрос требует совместной проработки.

Ранее турецкий лидер призвал либо полностью запретить ядерное оружие, либо сделать его доступным для других стран. По его мнению, несправедливо, что ядерное оружие используется в качестве рычага давления.