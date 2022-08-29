Турция пожалуется НАТО на Грецию за использование российской С-300

Греция использовала российскую систему противовоздушной обороны С-300 для захвата и сопровождения турецких истребителей F-16. Турция потребует признать это нарушением правил НАТО, сообщил сайту Yeni Safak высокопоставленный чиновник.

«Греческие С-300 российского производства, дислоцированные на Крите, преследовали турецкие самолеты, блокируя их радары. Анкара внесет инициативу, считающуюся „враждебным актом“ согласно правилам ведения боевых действий НАТО, в повестку дня альянса со своими записями», — предупредил он.

США и Евросоюз попали в собственную ловушку, когда ввели санкции против Турции за покупку российских систем С-400, однако проигнорировали тот факт, что Греция использует С-300, а не хранит их неактивными в ангарах. Это доказал случай 23 августа.

Турецкие истребители F-16 летели над Эгейским морем и Восточным Средиземноморьем, когда на высоте 10 000 футов (3048 метров) к западу от Родоса Греция поставила на них радиолокационную блокировку. Приборы показали, что военные сделали это с помощью системы С-300. Истребители выполнили миссию и вернулись на базу.