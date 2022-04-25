Турция потребовала не использовать С-400 как предлог для отказа в поставках F-16

Администрация США не должна позволять конгрессу использовать вопрос с российскими С-400 в качестве предлога для отказа в истребителях F-16. С таким призывом выступил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, написало РИА «Новости».

Ранее Штаты официально уведомили Турцию об исключении из программы поставок истребителей F-35. Причиной стала покупка Турцией российских систем ПВО С-400. За это США аннулировали совместный меморандум по F-35 с турецкой стороной.

«Мы призываем администрацию США не позволять конгрессу использовать проблему С-400 в качестве предлога», — сказал Акар.

По его словам, сторонам в данном вопросе надо проявлять осторожность, но Турция надеется на положительный результат.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что США предложили стране купить другие истребители — не пятого, а четвертого поколения — F-16. Вопрос об этом нужно согласовать в конгрессе США.