Турция потеряла первого бойца в ходе «Источника мира»
Военнослужащий погиб 10 октября в ходе столкновениях с курдами. Еще трое получили ранения.
По данным турецкой стороны, погибли 277 курдов, отметила «Газета.ru».
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Операция «Источник мира» стартовала 9 октября. Турция намерена создать 32-километровую зону безопасности в Сирии вдоль своей границы. Власти хотят оттеснить оттуда курдов, которые до нынешнего времени контролировали эту территорию. После этого турецкие власти переселят туда около двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас живут в их стране.
Турецкие войска окружили приграничные сирийские города Рас-аль-Аин и Таль-Абйад. А за 10 октября солдаты заняли 11 деревень вокруг этих населенных пунктов. Зону военной операции покидают тысячи беженцев.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Турции «жесткими санкциями» за военный конфликт в Сирии. Вашингтон пообещал в случае необходимости «уничтожить» экономику страны.