Турция потеряла первого бойца в ходе «Источника мира»

Военнослужащий погиб 10 октября в ходе столкновениях с курдами. Еще трое получили ранения.

По данным турецкой стороны, погибли 277 курдов, отметила «Газета.ru».

Турция подсчитала нейтрализованных боевиков в ходе «Источника мира» Подробнее

Операция «Источник мира» стартовала 9 октября. Турция намерена создать 32-километровую зону безопасности в Сирии вдоль своей границы. Власти хотят оттеснить оттуда курдов, которые до нынешнего времени контролировали эту территорию. После этого турецкие власти переселят туда около двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас живут в их стране.

Турецкие войска окружили приграничные сирийские города Рас-аль-Аин и Таль-Абйад. А за 10 октября солдаты заняли 11 деревень вокруг этих населенных пунктов. Зону военной операции покидают тысячи беженцев.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Турции «жесткими санкциями» за военный конфликт в Сирии. Вашингтон пообещал в случае необходимости «уничтожить» экономику страны.