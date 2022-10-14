Турция определилась с местом постройки международного газового хаба | 360°

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Турция определилась с местом постройки международного газового хаба

Президент Турции Эрдоган назвал Фракию подходящим местом постройки газового хаба

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Регион Турции Фракия является подходящим и наиболее вероятным местом постройки международного газового хаба. Об этом телеканалу ТРТ сообщил президент Реджеп Эрдоган.

«Наиболее удобным местом является Фракия в европейской части страны. После переговоров с Путиным мы уже дали указание министрам приступить к необходимым работам. В Турции есть свой собственный центр распределения газа, но теперь еще будет и международный», — заявил президент.

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Эрдоган исключил задержку в этом вопросе, отметив необходимость провести работы как можно оперативнее.

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«Мы примем все нужные меры в области безопасности, уже проводилась предварительная работа», — добавил он.

Накануне Эрдоган признался, что обсуждал с Путиным вероятность появления второй атомной электростанции на берегу Черного моря в Синопе. В настоящее время стороны уже строят АЭС «Аккуя», которая покроет около 10% потребности Турции в электроэнергии.

Турецкий лидер выступал с критикой западных стран, заявив о неверной оценке ими последствий украинского кризиса, писал RT.

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