Мир 31 декабря 2022, 09:28 Турция после переговоров в России согласилась вывести войска с севера Сирии — СМИ El Watan: Турция по итогам переговоров в РФ согласилась вывести войска с севера Сирии Пресс-служба Минобороны

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По итогам переговоров министров обороны России, Сирии и Турции, состоявшихся в Москве, Турция согласилась вывести своих военных с севера Сирии. Об этом написала газета El Watan, сославшись на источник.

По ее данным, Турция также подтвердила намерения «уважать суверенитет и целостность сирийских территорий». Источник добавил, что для того, чтобы обеспечить реализацию договоренностей, создали специальные комиссии. Турецкая и сирийская стороны будут проводить дополнительные встречи для координации процесса.

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По мнению собеседника газеты, почву для сближения Турции и Сирии подготовили турецкие СМИ, которые месяцами публиковали материалы о заинтересованности страны в преодолении разногласий.

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Участники встречи также сошлись на том, что курдские формирования, связанные с «Рабочей партией Курдистана» представляют наибольшую опасность для обеих стран и выступают «агентами США и Израиля».

Тем временем в Турции испытывают новую систему ПВО Siper, которую хотят к 2026 году сделать основой противовоздушной обороны страны. Предполагается, что системы поступят на ее вооружение в 2024-м. Siper станут как альтернативой российским С-400 и ЗРК Patriot.