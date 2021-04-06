Турция попала под санкции США из-за сотрудничества с Россией

США введут санкции против государственного учреждения Турции и четырех чиновников. Амерканская сторона объявила об ограничениях из-за связей с оборонным сектором РФ.

Меры коснутся управление по оборонной индустрии SSB и его сотрудников, в том числе и главу ведомства Исмаила Демира. Об этом сказано в Федеральном регистре США. Официальная публикация уведомления и его вступление в силу намечено на 7 апреля.

Ограничения ввели по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Российские ЗРК С-400, за покупку которых Вашингтон грозил Анкаре санкционными мерами, в тесте документа не упоминаются.

С началом действия ограничений SSB нельзя будет рассчитывать на американский экспорт. Кредиты свыше 10 миллионов долларов организация тоже не получит.

Четырем госчиновникам запретили въезд в США. Если в американской юрисдикции обнаружат их активы, то заблокируют. Какие-либо транзакции гражданам Соединенных Штатов с указанными лицами проводить нельзя.

Ранее в МИД РФ заметили, что санкционная политика США ставит под сомнение надежность доллара как основной валюты.