Мир 20 января 2023, 18:23 Турция пообещала внести весомый вклад в установление мира между Россией и Украиной Эрдоган пообещал Зеленскому внести весомый вклад в установление мира с Россией РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе разговора турецкий лидер заявил о готовности внести весомый вклад в установление мира между Россией и Украиной, сообщил ТАСС.

«Президент Эрдоган выразил свою готовность внести весомый дипломатический вклад в установление прочного мира между Россией и Украиной», — сообщили в канцелярии президента Турции.

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В начале недели президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонную беседу. Российский лидер акцентировал внимание на деструктивной линии украинских властей, которые сделали ставку на повышение интенсивности боевых действий в зоне спецоперации.

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В качестве примера Путин назвал отказ Украины от предложения российской стороны прекратить огонь на время празднования православного Рождества. Также он заявил, что украинские власти сделали ставку на интенсификацию боевых действий. Причем здесь большую роль сыграла поддержка Запада.

Помимо этого, Путин и Эрдоган также затронули вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными.