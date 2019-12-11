Турция пообещала убрать базы США из-за политики шантажа

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что база Инджирлик исчезнет с юга страны. Это произойдет, если США введут санкции против Турции из-за покупки российских систем С-400.

«Мы оценим самый плохой сценарий и примем решение. Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик и Кюреджик», — уточнил министр.

По словам Чавушоглу, американские самолеты F-35 могут заменить истребителями из России.

«США на все наши предложения отвечают отказом. Нужно понимать, что при настаивании на своем никуда прийти нельзя. Если США будут относиться положительно, то мы ответим тем же. Но если мы не сможем купить F-35, значит, будем искать альтернативу. Это может быть и российский рынок, и любой другой», — подчеркнул глава МИД Турции.