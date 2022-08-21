Турция пообещала США не помогать России в обходе санкций

Турция не позволит использовать себя для обхода Россией западных санкций, заявил замглавы Минфина Турции Юнус Элиташ. Такое обещание он дал на переговорах с коллегой из США Уолли Адейемо.

Адейемо на встрече высказал опасения, что российские физические и юридические лица могут попытаться использовать Турцию для обхода санкций. В ответ на это Элиташ заверил, что Турция этого не допустит, хотя сама от присоединения к санкциям воздерживается, сообщило издание Haberturk.

Элиташ также напомнил, что Турция поставляет Украине беспилотники. Но при этом сохраняет нейтральный статус. Он отметил, что Турцию связывают экономические и политические отношения и с Россией, и с Украиной, поэтому страна будет прилагать усилия, чтобы конфликт был прекращен.

Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил турецкому коллеге о попытках российских физических и юридических лиц обойти введенные санкции с помощью Анкары.