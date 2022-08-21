Турция пообещала США не помогать России в обходе санкций
Замглавы минфина Элиташ: Турция не даст РФ использовать себя для обхода санкций
Турция не позволит использовать себя для обхода Россией западных санкций, заявил замглавы Минфина Турции Юнус Элиташ. Такое обещание он дал на переговорах с коллегой из США Уолли Адейемо.
Адейемо на встрече высказал опасения, что российские физические и юридические лица могут попытаться использовать Турцию для обхода санкций. В ответ на это Элиташ заверил, что Турция этого не допустит, хотя сама от присоединения к санкциям воздерживается, сообщило издание Haberturk.
Элиташ также напомнил, что Турция поставляет Украине беспилотники. Но при этом сохраняет нейтральный статус. Он отметил, что Турцию связывают экономические и политические отношения и с Россией, и с Украиной, поэтому страна будет прилагать усилия, чтобы конфликт был прекращен.
Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил турецкому коллеге о попытках российских физических и юридических лиц обойти введенные санкции с помощью Анкары.