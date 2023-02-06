Мир 06 февраля 2023, 01:31 Турция пообещала продолжать поставки зерна Президент Турции Эрдоган: переговоры с Путиным по зерновой сделке «беспокоят некоторых» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Договоренности Турции и России по экспорту зерна продолжают «беспокоить некоторых». Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала ТРТ.

Турецкий лидер заявил, что недовольство некоторых государств не повлияет на этот процесс. Эрдоган напомнил об инициативе Путина отправлять зерно в Турцию, где его перерабатывают в муку, а потом направляют в бедные страны Африки.

Реклама

«Мы согласились и начали работу. Это беспокоит некоторых, ну и пусть. Мы сделаем то, что правильно», — рассказал он.

Реклама

Эрдоган также указал на то, что многие мировые лидеры «не ведут прямых и честных переговоров с Путиным». По словам президента Турции, он инициирует честные переговоры с лидерами России и Украины.

Ранее президент Владимир Путин призывал к отмене всех барьеров для российского экспорта по зерновой сделке. Этот вопрос он обсудил с турецким коллегой. Зерновую сделку летом 2022 года заключили представители России, Украины, Турции и ООН. Сделка касается вывоза зерна из украинских портов.