Турция пообещала ответить на признание США геноцида армян

Представитель президента Турции Ибрагим Калин назвал «возмутительным» признание президентом США Джозефом Байденом геноцида армян. Он пообещал, что в ближайшие месяцы Анкара ответит на действия Вашингтона.

Об этом он заявил Reutrs, но не уточнил, о каких именно мерах идет речь, и не сообщил, означает ли это ограничения доступа США на военную базу Инджирлик на юге Турции.

«В ближайшие дни и месяцы будет реакция различных форм, видов и степеней», — сказал Ибрагим Калин. По его словам, президент Турции Реджеп Эрдоган рассмотрит варианты ответа на «неудачное и несправедливое» заявление Байдена 26 апреля после заседания правительства.

Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения на территориях, подконтрольных Османской империи. Точные цифры до сих пор неизвестны, но, по некоторым данным, в 1915–1923 годах погибло около 1,5 миллионов армян. Турция признает, что многие представители этого народа были убиты в то время на территории Османской империи. Но отрицает, что убийства были систематически организованы и представляют собой геноцид.

Заявление Джо Байдена о признании геноцида армян вызвало самую разную реакцию в мире, не только в Турции и Армении. В Анкаре опасаются, что в случае его повсеместного признания, ей придется выплатить огромную компенсацию и рассмотреть некоторые территориальные притязания Еревана.