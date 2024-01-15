Мир 15 января 2024, 07:26 Турция пообещала не пускать корабли НАТО в Черное море Турецкий политик Перинчек: кораблей НАТО не будет в Черном море, пока идет СВО РИА «Новости»

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Военные корабли НАТО не появятся в Черном море, пока продолжается специальная операция на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил глава турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

Политик напомнил, что страна придерживается конвенции Монтре, которая ограничивает проход военных судов через свои проливы.

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«Положения конвенции в нынешней ситуации гарантируют стабильность в Черном море и недопуск кораблей альянса в эти воды. Мы ожидаем, что корабли НАТО не появятся здесь», — отметил он.

Перинчек признал, что у правящей Партии справедливости случаются порой отклонения от общего стратегического видения. Однако главное направление состоит в недопуске кораблей в Черное море.

Конвенцию Монтре согласовали в 1936 году, документ ограничивает нахождение в Черном море иностранных судов тремя неделями. При этом в исключительных ситуациях власти Турции могут ограничить или запретить проход военных кораблей через Дарданеллы и Босфор.