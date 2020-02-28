Турция показала обстрел сирийских военных. Видео

Турецкие СМИ опубликовали видео ударов по сирийским войскам в Идлибе. Они объявили, что «нейтрализовали» около 1,7 тысячи военных.

Агентство Anadolu показало видеонарезку операций за последние 17 дней. Журналисты отметили, что турецкая армия уничтожила или повредила около 130 единиц военной техники сирийских правительственных войск.

Согласно тексту на видео, за последние две недели турки уничтожили 55 сирийских танков, 18 бронированных машин и 21 военную, три вертолета, 29 гаубиц. Также говорится о нейтрализации 1,7 тысячи сирийских военных.

Сирийские СМИ объявили, что боевики при поддержке турецкой армии начали наступление в провинции Идлиб. Они атакуют город Саракиб, который в начале февраля освободили сирийские военные, передает РИА «Новости».

27 февраля сирийские войска обстреляли военных Турции. Как объявили в Минобороны, сирийцы ответили на нападение террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, а турецкие военные, по информации от Анкары, не должны были там находиться.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещена в России.