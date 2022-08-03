Турция подтвердила начало досмотра украинского сухогруза

Представители Совместного координационного центра начали досматривать стоящий на якоре неподалеку от Стамбула сухогруз Razoni с украинским зерном. Об этом на странице в Twitter сообщило Министерство обороны Турции.

«Инспекционная группа приступила к проверке сухогруза Razoni, который находится со стороны Черного моря, у пролива Босфор», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что представители стамбульского Совместного координационного центра (СКЦ) прибыли к сухогрузу, который находится в километре от берегов Стамбула. Представители делегации вышли в море на двух катерах береговой охраны Турции в 10:15 по местному времени (совпадает с московским). Время в пути до сухогруза заняло порядка 20 минут.

Украинский сухогруз отплыл от берегов Одессы утром 1 августа под флагом Сьерра-Леоне. На нем находится около 27 тысяч тонн кукурузы, которая затем отправится в Ливан, если СЦК подпишет необходимые бумаги на отправку, писал RT.