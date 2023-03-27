Мир 27 марта 2023, 05:00 Турция подсчитала ущерб промышленности от землетрясений Минпром Турции оценил ущерб промышленности от землетрясений 6 февраля в $9 млрд Unsplash

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Землетрясения в Турции в начале февраля нанесли промышленности страны ущерб в размере девяти миллиардов долларов или 170 миллиардов турецких лир. Такую информацию предоставил министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

В результате разрушительных землетрясений 6 февраля около 5,6 тысячи предприятий в 34 промышленных зонах получили значительные или средние повреждения. Более 34 тысяч предприятий продолжают работу, отметил министр.

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Минфин Турции подсчитал совокупный ущерб от стихийного бедствия. Он составил 105 миллиардов долларов или два триллиона турецких лир.

Количество погибших в землетрясениях в южных провинциях Турции приблизилось к 50 тысячам, среди них было около семи тысяч иностранцев. Жители страны, чьи дома разрушило землетрясение, получат новое жилье бесплатно, до конца года в районах построят более 319 тысяч домов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что все работы проведут в ускоренном темпе.