Турция подсчитала нейтрализованных боевиков в ходе «Источника мира»

Турецкие военные подсчитали нейтрализованных в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии боевиков. Уже обезврежены 277 террористов, указало турецкое министерство обороны.

«В результате операций, проведенных в течение ночи в рамках операции «Источник мира», обезврежены 49 террористов Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов РПК / PYD-YPG. Таким образом, общее количество террористов, которые были обезврежены с начала операции, составило 277 человек», — указано в сообщении Министерства обороны Турции.

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Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду, 9 октября, о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Операция направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*. Сразу после заявления Эрдогана турецкая авиация ударила по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских населенных пунктов на размытой границе двух стран.

После авиационного удара было объявлено о начале наземной части операции. По данным оборонного ведомства Турции, военные после начала операции «Источник мира» нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. По сообщениям СМИ, не обошлось без жертв и раненых среди мирного населения.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.