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    03 декабря 2020, 11:30

    Турция поддержала Украину в намерении вернуть Крым

    Анастасия Калинина

    Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, на которых поддержал намерение вернуть полуостров Крым обратно. Об этом Чавушоглу написал в Twitter.

    «Состоялась дружеская встреча с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Мы продолжим укреплять наши отношения, особенно в сферах военного сотрудничества и оборонной промышленности. Мы приветствуем инициативу «Крымская платформа», — написал он.

    Ранее стало известно, что Турция может наладить отношения с США из-за разногласий с Россией. После этого турецкая сторона рассчитывает получить оружейные контракты. Кроме того, турецкие власти надеются на помощь Вашингтона в вопросе разногласий с союзниками по НАТО. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    Среди причин для разногласий с Россией приводится обострение ситуации в Сирии и конфликта в Ливии. Также с этим может быть связан конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном.