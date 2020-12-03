Турция поддержала Украину в намерении вернуть Крым

«Состоялась дружеская встреча с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Мы продолжим укреплять наши отношения, особенно в сферах военного сотрудничества и оборонной промышленности. Мы приветствуем инициативу «Крымская платформа», — написал он.

Ранее стало известно, что Турция может наладить отношения с США из-за разногласий с Россией. После этого турецкая сторона рассчитывает получить оружейные контракты. Кроме того, турецкие власти надеются на помощь Вашингтона в вопросе разногласий с союзниками по НАТО. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Среди причин для разногласий с Россией приводится обострение ситуации в Сирии и конфликта в Ливии. Также с этим может быть связан конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном.