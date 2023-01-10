Мир 10 января 2023, 18:26 Турция поддержала украинский план по урегулированию конфликта Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о поддержке страной плана Украины по урегулированию РИА «Новости»

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Турецкие власти уверены в окончании украинского кризиса за столом переговоров, рассказал глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. На пресс-конференции в ЮАР он заявил, что Турция поддерживает предложенный Украиной план из 10 пунктов по урегулированию конфликта, сообщило издание CNN Turk.

Глава турецкого МИД напомнил, что Россия готова к переговорам с Украиной.

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«[Президент Украины Владимир] Зеленский, с другой стороны, предложил мирный план из 10 пунктов. Турция поддерживает этот мирный план и продолжает работать над ним», — добавил Чавушоглу.

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По словам министра, республика делает все возможное для достижения мира на Украине. Чавушоглу подчеркнул — несмотря на продолжение боевых действий, стороны достигли определенного прогресса. Подтверждением этого он назвал обмен военнопленными и переговоры по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал производителей оружия выгодополучателями конфликта на Украине. По словам главы государства, республика заинтересована в установлении мира.