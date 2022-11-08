Турция поддержала принятие Швеции в НАТО | 360°

Мир 08 ноября 2022, 21:33 Турция поддержала принятие Швеции в НАТО Президент Турции Эрдоган заявил, что поддерживает принятие Швеции в НАТО РИА «Новости»

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Турецкие власти рассчитывают на принятие Швеции в НАТО, но ждут от страны конкретный действий по выполнению мадридского меморандума о присоединении к военному блоку. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова привел ТАСС.

«Мы искренне надеемся на выполнение Швецией меморандума о вступлении в НАТО, который подписан тремя странами (Турцией, Финляндией и Швецией — прим. ред.). Мы ждем от нее конкретных шагов, которые будут отвечать духу союзничества в наших отношениях», — сказал Эрдоган.

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Он уточнил, что прежде всего надеется на работу, касающуюся борьбы с террористическими организациями. В Турции таковыми считают Рабочую партию Курдистана (РПК) и организацию ФЕТО. По словам лидера страны, они используют в своих целях демократическую атмосферу в Швеции.

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О членстве Швеции в НАТО Эрдоган заговорил после встречи с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном. Переговоры проходили в Анкаре.

«Мы осознаем ответственность, которую на нас возлагает членство в НАТО. Обращаюсь к турецкой нации: Швеция будет полностью следовать всем обязательствам по противодействию терроризму, которые она предоставила Турции», — пообещал Кристерссон.

Глава шведского правительства прилетел в Турцию в понедельник, 7 ноября. Официальный визит устроили для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Документ должен одобрить парламент Турции.