Турция перевела в режим повышенной готовности корабли и самолеты из-за дрейфующих мин

Патрульные самолеты и тральщики Турции перевели в режим повышенной готовности из-за угрозы дрейфующих мин в Черном море. Об этом в ходе совещания заявил министр обороны страны Хулуси Акар.

Он подчеркнул, что при получении оповещения о появлении снаряда военные оценивают угрозу и принимают меры по обезвреживанию боеприпаса.

«Наша борьба с минами продолжается с участием наших военно-морских сил и, при необходимости, наших военно-воздушных сил. До сих пор она была очень успешной, и мы оцениваем, что это будет продолжаться в том же духе», — привело слова главы оборонного ведомства Минобороны Турции.

Акар подчеркнул, что расследование о происхождении мин пока не закончено, поэтому пока он не может подтвердить информацию, что они появились из территориальных вод Украины. Министр добавил, что в проливе Босфор на сегодняшний день обезвредили три дрейфующих снаряда. Турция сотрудничает с Румынией и Болгарией по вопросу обнаружения дрейфующих мин.

Пограничная служба ФСБ России сообщила, что морские мины в Черном море установили украинские военные. Из-за сильного шторма снаряды унесло в открытые воды. Несколько из них обнаружили в проливе Босфор в районе морской границы Турции и Болгарии.