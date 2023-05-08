Мир 08 мая 2023, 11:28 Турция перестала обращать внимание на президента США Глава МВД Сойлу: в Турции не обращают внимания на заявления президента США РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Турции перестали обращать внимание на заявления президента США. Правительство республики утратило доверие к американским властям и не собирается повторять судьбу Афганистана. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу газете Hürriyet.

«Сейчас, если что-то говорит президент США, Турция не обращает на него внимания», — сказал Сойлу.

Реклама

По его словам, с Реджепом Тайипом Эрдоганом западную опеку удалось ликвидировать. Теперь не осталось ни одного института, который находился бы в руках исполнительной власти, но был бы прозападным.

Министр внутренних дел напомнил, что было время, когда СМИ в Турции ориентировались на Запад. И если американские послы что-то говорили, это сразу же попадало в главные новости.

Сойлу обратил внимание на угрозу создания террористического государства у границ страны. По его мнению, если бы Турция доверилась США, то закончила бы как Афганистан.

В конце апреля Турция заявила о противостоянии с США в борьбе с терроризмом.