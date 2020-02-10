Турция ответным ударом по сирийской армии уничтожила 101 цель

Турецкое министерство обороны заявило, что в ответ на обстрел военных в сирийском Идлибе, произошедший 3 февраля, нанесло удар по 115 целям правительственной сирийской армии. Сообщается, что 101 из них была уничтожена.

Об этом представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун сообщил NTV. В заявлении Минобороны Турции приводятся точные цифры.

«Была нейтрализована 101 цель режима, а также три танка, две артиллерийские позиции и один вертолет», — сказано в тексте сообщения Минобороны.

В результате обстрела правительственными сирийским войсками погибли четверо и военных Турции и девять человек были ранены. Президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что решительно настроен на борьбу и Анкара будет отвечать на удары.

Минобороны России объяснило инцидент тем, что турецкая сторона не уведомила Россию о своих передвижениях и попала под обстрел сирийцев, который они вели по террористам.