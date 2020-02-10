    10 февраля 2020, 22:21

    Турция ответным ударом по сирийской армии уничтожила 101 цель

    Анастасия Кукова

    Турецкое министерство обороны заявило, что в ответ на обстрел военных в сирийском Идлибе, произошедший 3 февраля, нанесло удар по 115 целям правительственной сирийской армии. Сообщается, что 101 из них была уничтожена.
    Турция ответным ударом по сирийской армии уничтожила 101 цель

    Об этом представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун сообщил NTV. В заявлении Минобороны Турции приводятся точные цифры.

    «Была нейтрализована 101 цель режима, а также три танка, две артиллерийские позиции и один вертолет», — сказано в тексте сообщения Минобороны.

    В результате обстрела правительственными сирийским войсками погибли четверо и военных Турции и девять человек были ранены. Президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что решительно настроен на борьбу и Анкара будет отвечать на удары.

    Минобороны России объяснило инцидент тем, что турецкая сторона не уведомила Россию о своих передвижениях и попала под обстрел сирийцев, который они вели по террористам.