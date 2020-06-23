Турция ответила Макрону на слова о «смерти мозга» НАТО

У французского лидера случилось помутнение рассудка — так турецкий МИД отреагировал на заявление Эммануэля Макрона о том, что противостояние между фрегатами их стран является «смертью мозга» НАТО и «опасной игрой».

«То, что Макрон назвал „опасной игрой“ поддержку нашей страной законного ливийского правительства по его просьбе и в рамках решений ООН, можно объяснить лишь помутнением рассудка», — приводят слова пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя РИА «Новости».

Он напомнил, что Франция поддерживает маршала Халифа Хафтара, отказавшегося на днях подписать соглашение о прекращении огня.

«Поэтому Франция сама играет в опасную игру в Ливии и несет ответственность за ее погружение в хаос», — отметил Аксой.

Он подчеркнул, что Макрон пытается скрыть этот факт необоснованными обвинениями в адрес Турции.

«Не имея побережья в Восточном Средиземноморье, Франция ведет себя как прибрежная страна, однако ей пора понять, что она не имеет полномочий принимать решения по региональным вопросам», — заявил турецкий пресс-секретарь.

Он отметил, что игнорирование Францией законных прав Турции в регионе, еще больше усиливает напряженность в Восточном Средиземноморье. Он также не согласился с высказыванием о «смерти мозга» НАТО, сообщив, что альянс показал свою функциональность даже во время эпидемии коронавируса.

На днях французский президент привел в пример ситуацию с Турцией, как объяснение своего высказывания о «смерти мозга» НАТО. В начале июня французское судно попыталось приблизиться к турецкому, заподозрив его экипаж в контрабанде оружия. В ответ корабли Турции направили на французское судно прицелы и отказались выполнять требования.