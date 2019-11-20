Турция отвергла новое соглашение о поставках российских С-400

Названы сроки поставки в Индию С-400 Подробнее

Ибрагим Калын напомнил, что первое соглашение с Москвой Турция подписала в 2017 году. По нему поставки ЗРК продолжаются до сих пор.

В настоящее время важно правильно обучить персонал, выбрать места дислокации, развернуть системы и настроить программное обеспечение. По мнению турецкого политика, это длительный процесс с технической точки зрения.

Ранее России поступил аванс в счет исполнения договоренностей о поставке в Индию ракетных комплексов С-400. Зенитные комплексы планируют доставить к 2025 году.