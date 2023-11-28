Мир 28 ноября 2023, 08:11 Турция отреагировала на обвинения в обходе антироссийских санкций Турция не принимает участие в обходе антироссийских санкций Unsplash

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Турция не помогает России обойти санкции. Об этом РИА «Новости» рассказал дипломатический источник в Анкаре.

«Абсолютно беспочвенные обвинения в отношении Турции, которые не имеют под собой никаких доказательств. Мы не участвуем в обходе санкций против России», — указал собеседник.

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Он назвал позицию Турции по вопросу антироссийских санкций принципиальной. По его словам, это неоднократно доносилось до лидеров европейских стран.

Турция, как уточнил источник, с первого дня специальной военной операции заняли позицию посредника, сохраняя одинаковые отношения «с близкими соседями». В этих условиях страна не может отказаться от сбалансированной позиции.

Американский Минфин сообщил о визите замминистра Брайана Нельсона в Турцию для обсуждения режима антироссийских санкций. По данным Bloomberg, Соединенные Штаты забеспокоились из-за отказа республики присоединиться к ограничениям в отношении судов и авиалиний из РФ. Из-за этого США пригрозили турецким компаниям вторичными санкциями.

Республика не откажется от экономического сотрудничества с Россией. Как отметил турецкий политолог Икбаль Дюрре, что страна найдет возможность обходить ограничения.