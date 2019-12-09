  • Турция отправила во Францию 11 боевиков ИГ*

    09 декабря 2019, 18:13

    Ирина Нагайникова

    Во Францию депортировали 11 террористов «Исламского государства»* с французским гражданством. Об этом сообщило ИА Daily Storm со ссылкой на агентство Anadolu.

    За период с 11 ноября текущего года из Турции выслали 71 боевика с гражданством США, Австралии и стран Европы. Всего турецкие тюрьмы содержат сейчас порядка 1,2 тысячи террористов ИГ*.

    «С 11 ноября по 9 декабря из Турции депортирован 71 иностранный боевик ИГ*. В том числе 18 немцев, 11 французов, два голландских, датских, австралийских, английских, американских, ирландских гражданина», — сообщило турецкое издание.

    Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу ранее заявлял, что заключенные боевики отправятся на родину.

    «Мы не чей-либо отель ИГ*», — подчеркнул он.

    Отмечается, что на недавнем саммите НАТО в Лондоне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил недовольство нежеланием стран Европы принимать задержанных американскими спецслужбами террористов.

    «Хотите хороших бойцов ИГ*? Я могу дать их вам. Вы можете взять кого пожелаете», — заявил он французскому лидеру Эммануэлю Макрону.

    * «Исламское государство» / ИГИЛ / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ