Турция отменила ПЦР-тесты для туристов

С 1 июня Турция отменила тесты ПЦР для въезда в страну через все пограничные пункты. Об этом сообщили в МВД страны.

По словам представителя министерства, при оценке текущей ситуацией, связанной с пандемией, специалисты пришли к выводу, что жесткий контроль более не требуется.

«Оценивая текущую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, с 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчет об отрицательном ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда», — говорится в сообщении.

Ранее россиянам назвали доступные для путешествий страны. Из Москвы можно улететь прямыми рейсами на Мальдивы, в Сербию и на Шри-Ланку. Также прямые рейсы есть в Турцию, ОАЭ, Израиль, Катар.

При этом в АТОР полагают, что организованные туристы этим летом поедут преимущественно на курорты Турции и России.