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    01 июня 2022, 00:53

    Турция отменила ПЦР-тесты для туристов

    Турция с 1 июня отменила ПЦР-тесты для въезда в страну

    Алексей Иванчин

    С 1 июня Турция отменила тесты ПЦР для въезда в страну через все пограничные пункты. Об этом сообщили в МВД страны.

    По словам представителя министерства, при оценке текущей ситуацией, связанной с пандемией, специалисты пришли к выводу, что жесткий контроль более не требуется.

    «Оценивая текущую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, с 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчет об отрицательном ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда», — говорится в сообщении.

    Ранее россиянам назвали доступные для путешествий страны. Из Москвы можно улететь прямыми рейсами на Мальдивы, в Сербию и на Шри-Ланку. Также прямые рейсы есть в Турцию, ОАЭ, Израиль, Катар.

    При этом в АТОР полагают, что организованные туристы этим летом поедут преимущественно на курорты Турции и России.