Турция отложит туристический сезон из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой порекомендовал отельерам перенести начало туристического сезона из-за эпидемии COVID-19. Он предложил отложить сезон на конец апреля.

Такое заявление министр озвучит после совещания в Минздраве, сообщил телеканал NTV.

На встрече также присутствовали глава Минздрава Фахреттина Коджа и министр торговли Рухсар Пеккан.

Эрсой заявил, что правительство готово поддержать туристический бизнес в сложившейся ситуации. В свою очередь, министр торговли призвал граждан не поддаваться панике.

«На рынках наблюдается чрезмерный рост цен на маски и продукты питания. Не надо паниковать. У нас достаточно продуктовых запасов», - рассказал Пеккан.

11 марта Турция подтвердила свой первый случай коронавируса. Заболевший мужчина недавно вернулся из поездки в Европу.

В декабре 2019 в Китае были выявлены первые заболевания новым типом коронавируса. По последним данным, число зараженных в мире достигло почти 126 тысяч, удалось выздороветь чуть больше половины, погибло —4 601 человек.