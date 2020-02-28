    28 февраля 2020, 04:24

    Турция откроет границу с Европой для сирийских беженцев

    Кирилл Фролов

    Турция в течение ближайших трех суток разрешит сирийским беженцам свободно переправиться в Европу. Такое решение было принято по итогам совещания турецкого президента Реджепа Эрдогана с силовиками, сообщило издание Middle East Eye.
    Турция откроет границу с Европой для сирийских беженцев

    Информацию подтвердили в правящей Партии справедливости и развития. Сейчас в Турции находятся около четырех миллионов беженцев из Сирии.

    Последние годы республика на деньги ЕС создавала лагеря беженцев на своей территории. В 2016 году это позволило избежать нового миграционного кризиса в Европе.

    Теперь сирийских беженцев не будут останавливать как на суше, так и на море.

    27 февраля силы сирийской правительственной армии нанесли удар по турецким военным в провинции Идлиб. В результате погибли 29 человек, три десятка получили ранения.

    Турция в ответ нанесла удары по позициям сирийских войск.

    На территории Турции заблокировали соцсети и YouTube.

    В Стамбуле у зданию генконсульства РФ вышли протестующие. Они выкрикивают антироссийские лозунги.