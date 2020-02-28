Турция откроет границу с Европой для сирийских беженцев

Информацию подтвердили в правящей Партии справедливости и развития. Сейчас в Турции находятся около четырех миллионов беженцев из Сирии.

Последние годы республика на деньги ЕС создавала лагеря беженцев на своей территории. В 2016 году это позволило избежать нового миграционного кризиса в Европе.

Теперь сирийских беженцев не будут останавливать как на суше, так и на море.

27 февраля силы сирийской правительственной армии нанесли удар по турецким военным в провинции Идлиб. В результате погибли 29 человек, три десятка получили ранения.

Турция в ответ нанесла удары по позициям сирийских войск.

На территории Турции заблокировали соцсети и YouTube.

В Стамбуле у зданию генконсульства РФ вышли протестующие. Они выкрикивают антироссийские лозунги.