Турция откроет границу с Европой для сирийских беженцев
Турция в течение ближайших трех суток разрешит сирийским беженцам свободно переправиться в Европу. Такое решение было принято по итогам совещания турецкого президента Реджепа Эрдогана с силовиками, сообщило издание Middle East Eye.
Информацию подтвердили в правящей Партии справедливости и развития. Сейчас в Турции находятся около четырех миллионов беженцев из Сирии.
Последние годы республика на деньги ЕС создавала лагеря беженцев на своей территории. В 2016 году это позволило избежать нового миграционного кризиса в Европе.
Теперь сирийских беженцев не будут останавливать как на суше, так и на море.
27 февраля силы сирийской правительственной армии нанесли удар по турецким военным в провинции Идлиб. В результате погибли 29 человек, три десятка получили ранения.
Турция в ответ нанесла удары по позициям сирийских войск.
На территории Турции заблокировали соцсети и YouTube.
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