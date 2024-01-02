02 января 2024, 16:18
Турция отказалась пропускать через Босфор подаренные Украине корабли
Власти Турции опровергли пропуск через Босфор подаренных Украине кораблей
Турция уведомила союзников, что не пропустит через Босфор минные тральщики, которые Великобритания направила Украине, передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. В администрации президента подчеркнули, что проливы закрыты для кораблей конфликтующих сторон.
Турецкие власти сослались на соответствующую статью Конвенции Монтре о проливах. Турция следует ее положениям с 1936 года, сохраняя принципиальную позицию, чтобы предотвратить эскалацию украинского конфликта в Черном море.
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В декабре глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс заявил о планах британских властей передать Украине два минных тральщика. В королевстве надеялись, что это поможет открыть важные экспортные маршруты после отказа России от зерновой сделки.
Кроме того, постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд сообщила о намерении Лондона поставить Украине ракеты для систем ПВО.
Черное море
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