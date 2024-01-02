Мир 02 января 2024, 16:18 Турция отказалась пропускать через Босфор подаренные Украине корабли Власти Турции опровергли пропуск через Босфор подаренных Украине кораблей РИА «Новости»

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Турция уведомила союзников, что не пропустит через Босфор минные тральщики, которые Великобритания направила Украине, передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. В администрации президента подчеркнули, что проливы закрыты для кораблей конфликтующих сторон.

Турецкие власти сослались на соответствующую статью Конвенции Монтре о проливах. Турция следует ее положениям с 1936 года, сохраняя принципиальную позицию, чтобы предотвратить эскалацию украинского конфликта в Черном море.

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В декабре глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс заявил о планах британских властей передать Украине два минных тральщика. В королевстве надеялись, что это поможет открыть важные экспортные маршруты после отказа России от зерновой сделки.

Кроме того, постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд сообщила о намерении Лондона поставить Украине ракеты для систем ПВО.